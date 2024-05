Vodafone ruba utenti a Iliad con le Silver fino a 200 GB

Sono diversi i gestori che hanno ottenuto grande successo ultimamente, soprattutto quando si tratta di telefonia mobile. In un panorama telefonico che sembra essere stato monopolizzato completamente dai gestori virtuali, ci sono ancora vecchi baluardi che tengono duro alla grande. Tra questi non si può che parlare anche dell’azienda per eccellenza, ovvero di Vodafone.

Lo scopo principale è quello di rendere la vita difficile ai principali gestori che stanno rubando terreno a tutte le altre aziende. Ricordiamo che non tutti potranno sottoscrivere queste offerte.

Vodafone: le offerte migliori si chiamano Silver, ecco cosa concedono

Nessuno aveva creduto che effettivamente Vodafone potesse mollare ed infatti la dimostrazione è arrivata presto. Il provider italiano è tornato in auge con le sue offerte migliori che fanno parte di una gamma ben collaudata, ovvero la Silver. Al suo interno di promozioni mobili ce ne sono addirittura tre, di cui la prima senza eguali.

Il meglio arriva soprattutto dai prezzi, che sono rispettivamente di soli 7,99 € al mese e 9,99 € al mese. La prima Silver offre minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e 100 giga in 4G. La seconda offerta invece, con minuti senza limiti e 200 SMS come la prima, garantisce 150 giga in 4G.

Ovviamente ci sono degli aspetti da tenere presenti che corrispondono ad un vantaggio netto rispetto a tutte le altre offerte degli altri gestori. Vodafone predispone all’interno delle sue promo tantissimi vantaggi, tra cui quello di avere 50 giga al mese gratis con SmartPay. In più ricordiamo che l’azienda permette di pagare il primo mese solo 5 €.

Almeno per il momento queste tre soluzioni mobili sono destinate solo ed esclusivamente ad alcuni utenti. Chi decide di abbandonare il suo gestore virtuale di fiducia o magari Iliad infatti può sottoscrivere una delle Silver. Per il momento il tutto è ancora disponibile ma molto spesso bisogna attendere che sia il gestore a contattare.