A2A e Fiera Milano: il più grande impianto fotovoltaico da tetto in Italia

A2A, insieme alla Fondazione Fiera Milano e a Fiera Milano, ha attivato finalmente il più grande e potente impianto fotovoltaico da tetto in Italia. L’iniziativa è molto importante considerando il contesto del momento, in cui il settore delle energie rinnovabili sta vivendo un periodo di espansione mai visto.

L’impianto fotovoltaico da tetto costruito produce annualmente 21,6 GWh e raggiunge una potenza di picco di 18 MW. La partnership tra i diversi attori in gioco punta ad utilizzare l’energia prodotta sia per alimentare in parte i consumi del polo fieristico durante gli eventi, sia per cedere alla rete il surplus generato. La superficie occupata dal nuovo impianto di Fair Renew è grande quanto 45 campi di calcio e ospita ben 50.000 pannelli solari. I lavori di installazione sono iniziati nel 2020 per concludersi quasi 4 anni dopo.

Come hanno costruito l’impianto fotovoltaico Fiera Milano?

La prima parte della costruzione dell’impianto fotovoltaico da tetto, durata 2 anni, ha visto la realizzazione di 12 sezioni che coprono un’area di 200.000 mq, caratterizzati da una potenza di 8,2 MWp e da una produzione di energia l’anno di circa 10 GWh. La seconda fase, avviata nel 2023 e conclusasi a febbraio 2024, ha aggiunto altre 5 sezioni su 60.000 mq. Questa ha invece una potenza di 4 MWp e una produzione di 5 GWh. La terza e ultima fase, completata negli ultimi mesi, ha portato alla creazione di 4 ulteriori sezioni.