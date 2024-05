Kena Mobile ha messo a disposizione dei suoi utenti e per i nuovi clienti una promozione davvero interessante. Ogni mese è possibile ottenere 100 Giga gratuitamente. Si tratta dell’opzione “Ricarica Automatica”. Suddetti GB extra verranno aggiunti mensilmente a quelli già presenti nella propria offerta base. Come accedere a questa funzione?

Ecco come ottenere 100GB gratis con Kena Mobile

Per abilitare la nuova opzione dell’operatore virtuale è necessario attivare il servizio Ricarica Automatica entro il prossimo 30 giugno. Ogni utente possiede di base una propria offerta. Ad esempio, se un utente attiva la promo Kena 6.99 Promo 130 avrà a propria disposizione ogni mese 130 GB. A quest’ultimi si aggiungono, attivando l’opzione per la ricarica automatica, sarà possibile ottenere ulteriori 100GB gratuiti. Arrivando in questo modo a 230GB.

Come anticipato la promo è disponibile anche per i già clienti di Kena Mobile. C’è una sola limitazione, quest’ultimi devono usufruire di un’offerta da almeno 5euro mensili. Inoltre, è importante evidenziare che i GIGA gratuiti ottenuti essendo gratuiti non sono utilizzabili per il Roaming UE.

Come funziona il servizio di ricarica automatica? Per poter accedere, i clienti devono associare un metodo di pagamento per poter ricevere una ricarica automatizzata ogni mese. Il servizio comprende diversi metodi di pagamento. Si tratta di carte di credito e ricaricabili, PostePay e PayPal.

Se alcuni clienti Kena Mobile stanno già utilizzando il servizio di Ricarica Automatica per attivare la nuova opzione “100GB Gratis Per Te con Ricarica Automarica”, dovranno disattivare il servizio per poi riattivarlo. È possibile procedere tramite l’aria clienti MyKena disponibile sia sul sito web ufficiale che sull’applicazione dell’operatore. Per riattivare l’opzione basterà contattare il Servizio Assistenza Clienti al 181. Oppure basta recarsi nei negozi fisici di Kena Mobile.

Si tratta di un’opzione davvero interessante che gratuitamente permette agli utenti di usufruire di ulteriori GIGA ogni mese. Come detto la promo a valenza fino al 30 giugno, quindi è consigliabile non attendere troppo per attivarla se si è interessati.