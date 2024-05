Dal 17 al 27 maggio 2024, VeryMobile propone una nuova promozione esclusiva chiamata VeryEsclusiva 4.99 Promo Flash! XL. Questa offerta straordinaria è disponibile per i nuovi clienti che decidono di attivare una SIM ricaricabile e trasferire il proprio numero da specifici operatori. Il pacchetto include ben 150GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS senza limiti. Il tutto ad un prezzo incredibilmente basso di 4,99€ al mese.

La suddetta promo, per il momento, è disponibile esclusivamente online tramite una pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore. Essa però non può essere attivata né nella homepage del sito né nei punti vendita fisici. In quanto si tratta di una strategia “operator attack” volta ad attrarre clienti da gestori concorrenti come Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, e molti altri ancora. L’attivazione della SIM, che può essere fisica o eSIM, e il costo di registrazione sono entrambi gratuiti.

Promo VeryMobile, dettagli e servizi aggiuntivi

La promozione VeryMobile, come detto, offre ogni mese 150GB di traffico dati su rete 4G di WindTre. Il tutto con una velocità massima di 30 Mbps in download e upload. Include anche chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Una sua caratteristica rilevante riguarda l’obbligo di attivare il servizio di ricarica automatica. Quest’ultimo addebita automaticamente il costo mensile sul metodo di pagamento scelto (carta di credito o PayPal) 12 ore prima del rinnovo dell’offerta. In caso di credito insufficiente, invece, il rinnovo viene sospeso fino a una nuova ricarica. Però, i clienti possono disattivare questa funzione in qualsiasi momento attraverso l’app specifica dell’operatore. Anche se ciò comporta il passaggio a una versione della promozione con 50GB in meno.

Per quanto concerne il roaming all’interno dell’Unione Europea, la Very Esclusiva consente di utilizzare minuti e SMS senza costi aggiuntivi. Ma il traffico dati è limitato a 5,30GB al mese. Superata questa soglia, si applica una tariffa a consumo di 0,189 centesimi di euro per ogni Megabyte utilizzato.

Per completare il processo di attivazione, è disponibile anche l’opzione di identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oltre alla consueta video identificazione. Ciò permette una rapida attivazione della scheda, riducendo i tempi di attesa.

Infine, la promo include i servizi di reperibilità “Ti ho Cercato” e “RingMe” senza spese aggiuntive. In più anche il servizio hotspot è previsto come da normativa. Insomma, si tratta di un’opportunità imperdibile per chi desidera un piano telefonico conveniente e ricco di contenuti.