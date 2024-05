Gli sviluppatori di TiMi Studio Group e Level Infinite hanno annunciato che Honor of Kings sarà disponibile per gli utenti Europei e Italiani a partire dal 20 giugno. Il titolo arriva finalmente anche in altri paesi esclusi dalla fase preliminare del lancio.

Honor of Kings si configura come un titolo free-to-play MOBA dove la strategia sarà fondamentale per poter battere gli avversari. Per essere trai i primi giocatori in Italia, sarà sufficiente pre-registrarsi visitando la pagina ufficiale dedicata.

Gli sviluppatori, inoltre, hanno confermato che tutti coloro che effettueranno la pre-registrazione potranno ricevere una serie di ricompense speciali. I premi riscattabili in game saranno assegnati a tutti i giocatori registrati in base ai vari traguardi raggiunti.

Maggiori saranno gli utenti registrati, migliori saranno le ricompense che si otterranno. Gli utenti potranno ricevere gratuitamente un eroe gratuito e valute di gioco per poter iniziare la propria avventura su Honor of Kings nel migliore dei modi.

Le ricompense ottenibili sono cinque e saranno sbloccate al raggiungimento di determinati obiettivi di registrazione. Per tutti i giocatori verrà fornito l’eroe gratuito Ying con una skin speciale.

Al raggiungimento del primo obiettivo, agli utenti verranno forniti 500 Diamond. Alla milestone di Livello 2 la ricompensa permette di ottenere 2000 frammenti Arcana. La milestone di Livello 3 darà diritto a riscattare 5000 Starstone. Infine, l’obiettivo più alto ed importante è quello di Livello 4 che permetterà di sbloccare il Pass di prova gratuito per tutti gli eroi.

Inoltre, tutti i giocatori pre-registrati potranno partecipare ad una estrazione che permetterà di ottenere ulteriori premi e ricompense. L’evento si terrà a partire dal 31 maggio e metterà in palio differenti premi tra cui un eroe con la sua skin, 500 Token e 18,888 Starstone. Ci sarà anche un premio sicuro e tutti i partecipanti verranno ricompensati con 200 Diamond per tutti i partecipanti.