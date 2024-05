In concomitanza con il lancio dei nuovi Pixel 8 e 8Pro, Google ha introdotto una nuova misura di sicurezza. Si tratta della Play Protect. Quest’ultima si propone di fornire agli utenti Android una difesa aggiuntiva contro le minacce informatiche. Tale sistema, integrato direttamente nel Play Store, si prefigge di monitorare costantemente le applicazioni scaricate. Sia dallo store ufficiale di Google che da fonti esterne. Il tutto al fine di individuare eventuali comportamenti sospetti che potrebbero indicare la presenza di malware nascosti all’interno del codice.

Google PlayProtect, di cosa si tratta e come funziona

Il funzionamento di Google Play Protect è basato su un processo di verifica continuo delle applicazioni installate sui dispositivi Android. Prima di fare qualsiasi cosa le app scaricate dallo Store vengono sottoposte a un rigoroso controllo di sicurezza. Così da poter garantire agli utilizzatori che si tratta di software affidabili e privi di pericoli. E che quindi possono essere autorizzati all’installazione. Però, l’attenzione di PlayProtect non si limita alle sole piattaforme provenienti dallo store ufficiale. Infatti il sistema effettua regolari controlli anche su quelle che vengono scaricate da fonti esterne. Come store di terze parti o siti web. Così da poter individuare e rimuovere eventuali malware o software dannosi presenti sul dispositivo. In più, tale strumento si occupa anche di monitorare costantemente il comportamento delle applicazioni già installate. Segnalando eventuali violazioni della privacy o anomalie nel funzionamento delle stesse.

Come attivare GooglePlayProtect

Attivare Google PlayProtect sul proprio smartphone Android è un processo semplice e rapido. Basta innanzitutto aprire il PlayStore. Bisogna poi accedere al proprio profilo e selezionare l’opzione “Play Protect” dal menu a comparsa. Da qui, è sufficiente attivare l’opzione “Migliora il rilevamento di app dannose”. Il tutti al fine di garantire una protezione completa del dispositivo. Una volta attivato, la piattaforma lavorerà silenziosamente in background per proteggere il vostro smartphone da qualsiasi minaccia informatica. Offrendovi, in questo modo, la tranquillità di navigare e scaricare app in tutta sicurezza. Insomma, in un mondo sempre più connesso e digitalizzato, la sicurezza è una priorità assoluta. Essa infatti non deve essere assolutamente sottovalutata.