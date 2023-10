Samsung rilascia ufficialmente la One UI nella versione 6.0, basata su Android 14, portando con sé interessanti novità, in particolare affondando le radici in una maggiore personalizzazione per l’utente finale, e l’idea di facilitare le operazioni di editing, oltre ad un focus importante sulla sicurezza.

L’aggiornamento può essere installato solo ed esclusivamente sui Samsung Galaxy S23, indipendentemente dal modello, e può essere scaricato gratuitamente via OTA da oggi, 30 ottobre 2023. Se non venisse visualizzato in automatico, effettuate una ricerca diretta dall’apposita sezione, per vedere se effettivamente avete la possibilità di scaricarlo sul vostro dispositivo mobile.

Samsung, l’aggiornamento ufficiale per la One UI 6.0

Ma quali sono le novità introdotte da Samsung nella nuova versione? scopriamole assieme.