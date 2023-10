Apple ha fissato un evento previsto per il 30 ottobre alle ore 20.00 ora californiana, l’una di notte italiana. Il keynote è intitolato “Scary Fast” e sarà utilizzato dall’azienda di Cupertino per presentare i nuovi device.

Gli analisti ritengono che i protagonisti di giornata saranno certamente la nuova generazione di iMac da 24 pollici e i nuovi modelli di MacBook Pro. Il lancio sarà accompagnato anche dalla presentazione del nuovo System-on-Chip che garantirà prestazioni incredibili.

Ci si aspetta, quindi, il debutto del SoC M3 che raggiungerà livelli di performance mai visti prima per i dispositivi dell’azienda. Ad anticiparne alcune caratteristiche prima della presentazione ufficiale ci ha pensato Mark Gurman all’interno della newsletter “Power On”.

Gli occhi sono tutti puntati su Apple che a breve presenterà la nuova famiglia di MacBook Pro e la nuova generazione di iMac da 24 pollici

La famiglia di chipset M3 di Apple sarà composta da tre soluzioni: M3, M3 Pro e M3 Max. Tutti e tre i processori saranno basati su una architettura a 3nm per ottenere prestazioni più elevate rispetto ai competitor e consumi ridotti.

I chipset saranno basati su otto core, di cui quattro core prestazionali ed 4 core per l’efficienza energetica e, a questi, si affiancherà una GPU a 10 core. Si tratta di una configurazione simile a quanto visto con il SoC M2 ma con una configurazione di memoria pensata per offrire un aumento delle prestazioni.

Il chipset M3 Pro, invece, arriverà avrà due versioni. La prima sarà composta da 12 core CPU (6 core per le prestazionali e 6 per l’efficienza energetica) e una GPU a 18 core. La seconda versione sarà caratterizzata da una CPU a 14 core CPU e una GPU a 20 core. Anche per M3 Max si prevedono varie configurazioni, con la più performante in assoluto che conterà 16 core CPU e 40 core GPU.