CoopVoce, ormai noto operatore virtuale italiano, per l’arrivo di Halloween, hai intenzione di proporre una nuova promozione che permette di attivare gratuitamente una SIM e in più comprende il primo mese gratuito. La promozione è valida per tutte le offerte del pacchetto Evo ed è attivabile solo se si richiede la portabilità del proprio numero di telefono.

L’iniziativa sarà disponibile solo fino al 1 novembre quindi tutti gli interessati hanno solo pochi giorni di tempo per poterla attivare. Una promozione a tempo davvero vantaggiosa per tutti coloro che hanno intenzione di attivare una nuova promo con CoopVoce.

La promozione CoopVoce per Halloween

Questa particolare iniziativa prevista per la famosa festa dei mostri è particolarmente allettante se si ha intenzione di cambiare operatore telefonico. Come sappiamo gli operatori sono tanti e le offerte da essi proposte sono davvero variegate. CoopVoce si distingue da sempre per offerte estremamente valide per il loro rapporto qualità-prezzo. A tal proposito la nuova promozione attiva consente a tutti i nuovi clienti di attivare una SIM e una del gruppo Evo completamente gratis. Dunque, non sono previsti costi di attivazione e il primo mese è gratuito. Come fare ad attivare la promo?

È molto semplice. Tutti gli utenti dovranno recarsi sul sito ufficiale di CoopVoce, in particolare nella sezione dedicata alle offerte comprese nel pacchetto e poi selezionare l’opzione che ci permette di conservare il proprio numero di telefono. Durante l’acquisto bisognerà inserire un particolare codice promozionale. Il codice in questione è: “HALLOWEEN23”. Ed infine bisogna spuntare l’opzione della portabilità.

La promozione è particolarmente valida soprattutto perché in condizioni normali l’attivazione con la spedizione della nuova SIM avrebbe un costo di 10 euro. Inoltre, sarebbe compreso anche il pagamento del primo mese anticipato per poter usufruire della promozione scelta. Anche l’attivazione online con ritiro della SIM in negozio prevede lo stesso costo di 10 euro e inoltre comprende anche una ricarica minima iniziale per saldare il primo mese dell’offerta. Tutti questi costi vengono invece annullati con la promo per Halloween.

Le offerte coinvolte

Come abbiamo detto le offerte coinvolte fanno parte della gamma Evo. Vediamole nel dettaglio: