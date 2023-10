I LEGO, nonostante nascano come prodotti per bambini, sono apprezzatissimi da milioni di appassionati in tutto il mondo, capaci addirittura di creare veri e propri eventi di presentazione di costruzioni particolari tematiche. Per questo motivo l’offerta del 28% applicata sul kit di Super Mario attirerà l’attenzione di coloro che hanno vissuto in prima persona le originarie avventure del piccolo personaggio di casa Nintendo.

Il set attualmente in vendita in promozione prevede lo starter course dedicato a Super Mario a tema LEGO, affiancato da una confezione di 8 batterie AAA alcaline da 1,5V, a marchio Amazon Basics, utili sopratutto per permettere all’utente di utilizzare in modo completo quanto offerto dal kit stesso (il quale appunto richiede l’apporto delle batterie per il funzionamento).

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Kit Lego Super Mario, il prezzo è davvero unico su Amazon

Lo starter pack è assolutamente inclusivo con molteplici elementi, per questo motivo ci saremmo potuti aspettare un prezzo eccessivamente elevato, cosa che al contrario non è stato. Il listino è di 65,97 euro, in questi giorni è stato applicato uno sconto del 28%, pari a 18,80 euro, di conseguenza l’utente si ritroverà a spendere 47,15 euro per l’acquisto finale.

L’occasione da sfruttare subito se siete amanti di Super Mario e volete giocare divertendovi con i vostri bambini, il prodotto viene spedito in un’unica soluzione, con consegna rapida grazie ad Amazon, e la solita garanzia di 2 anni, che permette così di essere sicuri di non incappare in problematiche di vario genere entro tale periodo temporale. Un risparmio non da poco che renderà davvero felici i vostri bambini, ma non solo, tutti gli amanti di un gioco senza età e tempo.