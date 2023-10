Quest’anno è stato particolarmente proficuo per l’idraulico di origini italiane e con i baffetti più famosi al mondo. Super Mario, il personaggio iconico di Nintendo, ha fatto il suo debutto qualche mese fa nel cinema riscontrando un enorme successo. Ora, prima che l’anno arrivi al termine, arriverà un videogioco inedito per la Nintendo Switch.

Il gioco nuovo è chiamato Super Mario Bros Wonder e una delle sue novità è data al ritorno della dimensione 2D. Sulla Switch, infatti, fino adesso era presente solo la versione aggiornata i cui personaggi erano in 3D, come in Super Mario Odyssey. L’idraulico torna così alle antiche origini, ma a livello di gameplay le novità non finiscono qui.

Super Mario Bros. Wonder

L’avventura è ambientata nel Regno dei Fiori, non lontano dal Regno dei Funghi la cui regnante e l’iconica Principessa Peach. Mentre Mario e i suoi amici visitano quest’ultimo, Bowser fa il suo ritorno con il l’intento di conquistarlo e trasformandosi in un grosso castello senziente.

Strutturalmente il gioco è simile alle versioni passate, tuttavia presenta nuovi livelli da dover affrontare. In alcuni casi l’ordine è già stabilito mentre in altri si può scegliere autonomamente tra quelli sbloccati. Prima di iniziare bisogna scegliere quale personaggio interpretare tra Mario, Peach, Tuigi, Toad e gli altri. In termini di gameplay, rispetto a quello passato, non sono presenti nette differenze tra i personaggi, gli unici che continuano a distinguersi sono Yoshi e Ruboniglio. Questi ultimi due non consentono di utilizzare potenziamenti e sono stati introdotti per i più piccoli, per far sì che riescano a giocare con facilità.

Mario invece avrà potenziamenti inediti come il Cappello Trivella, che gli dona il potere di poter scavare ogni superficie, e il Frutto Elefante che lo trasforma in un grosso elefante con la capacità di colpire i nemici con la proboscide. Anche i livelli di Super Mario Wonder hanno delle nuove particolarità. Per fare un esempio, quando si riuscirà a raccogliere un Fiore Meraviglia il livello si trasformerà completamente e i tubi verti prenderanno vita oppure in un altro vi è un cielo attraversato da super stelle cadenti.

Ogni livello avrà poi un seme, che si potrà ottenere completando le sezioni. I semi speciali rappresentano le monete dedicate alla progressione: per sbloccare i livelli successivi bisogna raccoglierne una determinata cifra. A livello di grafica, dalle prime immagini, sembra essere incredibile. I colori e le animazioni sono pazzeschi e rendono ogni momento di gioco divertente. Le premesse, quindi, sono davvero ottime e gli appassionati di gaming non possono farsi sfuggire l’occasione di poterlo acquistare e poi provare.