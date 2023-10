Un prezzo davvero ridicolo su Amazon per il caricatore compatibile con iPhone e Android, un prodotto che incanta sin da subito con la sua versatilità, data la possibilità comunque di approfittare del power delivery 3.0 e del pieno accesso anche ai dispositivi dell’azienda di Cupertino.

Marchiato Voltme, il prodotto è realizzato interamente in plastica con una colorazione nera molto gradevole ed una copertura opaca che non trattiene eccessivamente le impronte o la polvere. Si tratta di un caricatore USB-C a doppia porta (quindi con due uscite) da 35W, entrambe con power delivery 3.0 USB-C (non è difatti presente un connettore USB-A standardizzato).

Caricatore USB-C per iPhone e Android, lo sconto è da non credere

Il caricatore USB-C è un prodotto che gli utenti devono acquistare nel momento in cui sono alla ricerca di un dispositivo multiplo con il quale ricaricare più elementi in contemporanea, ad oggi viene proposto ad un prezzo incredibilmente conveniente: bastano soli 15 euro per acquistarlo, infatti parte da un listino di 21,37 euro, che risulta essere scontata prima del 16%, e poi con un coupon del 15% da applicare in un secondo momento.

I materiali utilizzati sono plastici ma di buona qualità, come anticipato è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio. Da notare che su Amazon si può trovare anche la variante con colorazione bianca, ma in questo caso ha un prezzo praticamente raddoppiato rispetto alla precedente. Ciò ci porta a consigliarvi prevalentemente l’acquisto della variante nera, soluzione ideale per spendere poco e godere ugualmente delle medesime caratteristiche della corrispettiva bianca in vendita sempre su Amazon.