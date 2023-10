WhatsApp propone ai suoi utenti sempre più soluzioni nel campo della messaggistica istantanea. Nel corso di queste settimane, la chat ha introdotto una serie di novità molto interessanti, incontrando i favori e le richieste degli stessi utenti del servizio di casa Meta.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Tra le grandi novità messe in campo da WhatsApp uno spazio certamente prioritario deve essere riservato al tool che ora consente la modifica dei messaggi anche nelle fasi successivamente al momento dell’invio. Gli utenti della chat avranno quindi la possibilità di cambiare ogni testo, evitando così errori e incomprensioni agli occhi dei loro interlocutori.

Gli utenti che desiderano modificare un messaggio su WhatsApp non dovranno far altro che evidenziare il messaggio di proprio interesse ed effettuare un tap prolungato. Una volta che si aprirà il menù a tendina, gli utenti dovranno semplicemente scegliere la voce di Modifica e cambiare il testo come meglio desiderato. Una volta completata la modifica del testo, sarà necessario effettuare un nuovo invio.

I destinatari del messaggio modificato non potranno vedere il testo nella sua forma originaria, ma riceveranno però una notifica che li avviserà dell’avvenuta modifica del testo.

Questa novità di WhatsApp per la modifica dei messaggi sarà disponibile sia su iPhone che su Android. L’obiettivo di tale upgrade è quello di rendere la piattaforma di messaggistica sempre più in linea con i gusti degli utenti. Gli iscritti, infatti, attraverso la funzione di modifica potranno evitare in maniera completa ogni errore di forma ed anche eventuali incomprensioni nelle diverse conversazioni.