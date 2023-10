L’obiettivo di IKEA è permettere il rinnovamento della casa degli utenti, senza richiedere un esborso particolarmente elevato, dando l’opportunità di acquistare prodotti e soluzioni accessibili. Per l’occasione l’azienda ha deciso di attivare nuove offerte molto interessanti, con la campagna promozione Offerte d’Autunno, attiva fino al 5 novembre.

Tutti coloro che decideranno di recarsi sul sito ufficiale, o nei punti vendita dell’azienda, potranno approfittare di sconti fino al 60% su oltre 15 prodotti, che spaziano dai più semplici elementi di arredo (quali possono essere le poltrone ed i divani), fino agli articoli più classici per l’organizzazione.

Se in possesso di una tessera IKEA Family o Business Network, oltretutto, sarà possibile ricevere un buono di 20 euro da spendere entro la fine della giornata, in seguito ad una spesa di almeno 25 euro all’interno dei ristoranti IKEA, a patto che lo scontrino successivo nel punto vendita abbia un valore superiore ai 120 euro.

IKEA, grandissime offerte vi attendono anche a Novembre

Il mese di Novembre non sarà in nessun modo da meno, infatti dal 1 al 15 novembre si troveranno sconti fino al 50% applicati anche sui prodotti per i più piccoli, con peluche e giocattoli in legno in promozione, che permetteranno ai giovani di dare libero sfogo alla creatività nell’organizzazione della propria cameretta. Sempre per le persone con un’età particolarmente bassa, potranno fruire del menu kids a titolo gratuito fino al 5 novembre, la perfetta occasione per pranzare o cenare direttamente ad Ikea con la propria famiglia, ed allo stesso tempo risparmiare molto più di quanto effettivamente si avrebbe mai potuto pensare in questi giorni.