Con lo smart working sono molti coloro che lavorano da casa, ma una semplice scrivania non basta. Svariati sono gli studi che hanno dimostrato come un piano di lavoro ordinato e ben organizzato riesca a rendere i propri sforzi più produttivi ed efficienti. Intervenire sull’arredamento, in questi casi, può essere fondamentale per evitare distrazioni ed inutili perdite di tempo.

Ovviamente, organizzare un proprio ufficio a casa può essere dispendioso, ma la nota azienda multinazionale svedese arriva in nostro aiuto. Con Ikea, infatti, creare il proprio ambiente di lavoro ideale può essere facile ed anche economico. Ikea da sempre propone prodotti di buona qualità a prezzi particolarmente bassi, consentendo ad ogni utente di poter realizzare il perfetto setup per la propria scrivania.

Principali proposte Ikea per la tua scrivania professionale

Sono pochi, ma estremamente utili e funzionali gli oggetti d’arredo fondamentali per massimizzare il proprio lavoro. Per chi lavora con un PC portatile, il primo passo sicuramente è acquistare un sostegno fisso per rialzare lo schermo per evitare così una postura scorretta che possa portare a mal di schiena e dolori al collo. I prodotti Ikea dedicati al setup del tuo computer sono estremamente funzionali e allo stesso tempo attenti anche all’estetica. Ci sono due valide alternative: SIGFINN sostegno in bambù e ELLOVEN comodo supporto che aumenta le sue funzionalità grazie alla presenza di un cassetto. Entrambi i supporti costano 25 euro.

Per chi invece preferisce lavorare da tablet Ikea fornisce anche dei supporti adatti a sostenere il dispositivo in modo da avere una visione perfetta dello schermo. Tra i supporti a disposizione troviamo: HAVREHOJ a 12 euro, utilizzabile sia per tablet che per smartphone, costituito da una struttura in metallo, regolabile a più altezze e dotato di un appoggio morbido per evitare possibili graffi sui nostri dispositivi;

SUBBERGET a 35 euro invece è la perfetta alternativa per chi ha bisogno per il proprio lavoro di due schermi di grandi dimensioni e allo stesso tempo non vuole sprecare spazio utile sulla scrivania.

Ikea: i must have per il perfetto ambiente lavorativo

Ovviamente, per riuscire ad essere sempre produttivi c’è bisogno anche una perfetta organizzazione. Quando si ha un problema di mancanza di spazio, una valida alternativa sono gli scaffali da scrivania. A tal proposito Ikea propone VATTENKAR (19,95 euro), scaffale in metallo che può essere fissato direttamente alla superficie della nostra scrivania e che fornisce spazio extra per documenti, articoli di cancellerie e tutti quegli oggetti che dobbiamo avere a portata di mano durante le ore di lavoro.

Infine, per mantenere sempre la giusta postura ed evitare dolori articolari può essere utile acquistare un poggiapiedi da posizionare sotto la scrivania. DAGOTTO (19,95 euro) è un supporto regolabile, con superficie antiscivolo in gomma e un resistente supporto in acciaio.

E voi cosa ne pensate? Quali di questi articoli vi sembrano fondamentali per il vostro lavoro?