Shark Detect Pro, ecco la nuova gamma di aspirapolvere senza filo

Shark, brand numero uno nel Regno Unito per quanto riguarda il segmento degli aspirapolvere, ha oggi presentato al mondo una nuova gamma di articoli molto interessanti, stiamo parlando dell’aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro, un modello con aspirazione potente, il rilevamento intelligente dello sporco, ma sopratutto con la funzione di svuotamento automatico.

La gamma è composta per la precisione da due modelli che differiscono sostanzialmente per la sola presenza della base di svuotamento automatico, alla base trova comunque posto tantissima tecnologia, come ad esempio la possibilità di rilevare e reagire all’ambiente circostante, il che permette di individuare lo sporco nella casa, e di conseguenza aspirare con una potenza anche il 50% superiore al normale.

Le tecnologie principali del nuovo Shark Detect Pro sono sostanzialmente quattro:

EdgeDetect – capacità di rilevare gli spigoli e di comportarsi di conseguenza, come raddoppiare l’aspirazione .

– capacità di rilevare gli spigoli e di comportarsi di conseguenza, come . DirtDetect – regola la potenza dell’aspirazione in relazione allo sporco rilevato sul pavimento o tappeti.

– regola la potenza dell’aspirazione in relazione allo rilevato sul pavimento o tappeti. LightDetect – l’illuminazione è automatica in relazione alla rilevazione di aree e zone poco illuminate.

– l’illuminazione è automatica in relazione alla rilevazione di aree e zone poco illuminate. FloorDetect – riconoscimento automatico della tipologia di pavimento, con conseguente ottimizzazione delle prestazioni.

Shark, ecco la base di svuotamento automatico

In aggiunta a tutto quanto vi abbiamo appena raccontato, Shark Detect Pro si distingue per la presenza di una base di svuotamento automatico, con la capacità di accumulare fino a 45 giorni di sporco, prima di richiedere l’intervento dell’utente. La protezione è poi completa con il sistema anti-allergeni avanzati, il che porta al mantenimento dell’aria pulita, grazie anche alla Odour Neutralizer, che neutralizza appunto i cattivi odori.

La batteria permette una discreta autonomia, infatti la scopa elettrica potrà essere utilizzata per circa 60 minuti continuativi, con la tecnologia Shark Anti Hair Wrap, per rimuovere direttamente i peli dal rullo mentre si effettua la pulizia. L’aspirapolvere può essere acquistata su Amazon e nei negozi aderenti, ad un prezzo di listino di 393 euro, con consegna a partire dal 1 dicembre 2023.