Tales of Mathasia arriva su PC e su Nintendo Switch. Il gioco si configura come un titolo interattivo pensata per i bambini che combina divertimento, avventura e apprendimento.

Infatti, sarà possibile giocare e imparare le basi della matematica. Il titolo è pensato per i giovani giocatori di età compresa tra i 6 ai 13 anni. Tra le varie attività didattiche presenti all’interno di Tales of Mathasia sarà possibile impegnarsi nel conteggio, nelle addizioni e nelle sottrazioni.

Tales of Mathasia è sviluppato dallo studio polacco Pancake Games mentre gli editori sono 3T Labs e Ultimate Games. Il titolo è disponibile per l’acquisto su Steam e Nintendo eShop al costo di circa 8 euro.

Con Tales of Mathasia è possibile giocare ed imparare i segreti della matematica in modo divertente ed immersivo

Il gameplay di Tales of Mathasia si basa sulla soluzione di vari compiti e mini-giochi, tutti legati al mondo della matematica. I piccoli giocatori non avranno limiti di tempo per trovare la soluzione e sarà possibile accedere a suggerimenti per arrivare alla soluzione. L’obiettivo del gioco è quello di permettere agli utenti non solo di risolvere il quesito, ma comprendere le varie regole che governano la matematica.

Il giocatori si troveranno proiettati nel mondo di Mathasia, un’area composta da quattro regioni. Bisognerà liberare ogni regione dalle minacce che la affliggono usando la conoscenza della matematica.

Come dichiarato dal COO di Ultimate Games: “Tales of Mathasia intrattiene ed educa. Le basi della matematica sono ambientate qui in un mondo amichevole direttamente dalle fiabe, e nel gameplay il ruolo di insegnanti è interpretato da simpatici animali. Così, il gioco unisce avventura e apprendimento, consentendo di acquisire conoscenze e, cosa importante, di non annoiarsi nel processo“.