Le eSIM di Very Mobile stanno allargando il livello di compatibilità e si allunga così la lista degli smartphone compatibili. L’operatore (semi) virtuale di WindTre ha attivato il supporto alle eSIM tre anni fa e da quel momento il numero di smartphone supportati è cresciuto sempre di più coprendo anche i modelli più disparati presenti sul mercato.

Con le ultime novità introdotte da Very Mobile, ora l’operatore permette di attivare le proprie schede su iPhone, Galaxy, Honor e anche Motorola. Anche i Pixel di Google rientrano ora nella lista dei dispositivi compatibili, ma di questi il modello più recente supportato è il Pixel 5 rilasciato nel 2020.

Nella lista non compaiono ancora i modelli con il SoC Tensor progettato a Mountain View, ovvero Pixel 8 e 8 Pro. Ma gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare che presto la lista si allungherà ancora coinvolgendo anche i modelli su cui Google sta puntando molto durante quest’anno.

Le eSIM di Very Mobile

Al momento Very Mobile è uno degli operatori più attivi nel mercato in Italia. Questo è reso possibile soprattutto grazie al grande pacchetto di offerte e promozioni per mobile che propone per tutti i suoi utenti.

In linea con le novità rilasciate nelle ultime settimane, l’operatore virtuale ha introdotto alcune importanti cambiamenti anche per quanto riguarda la disponibilità di queste offerte anche per le sue eSIM. E non solo. Con questi aggiornamenti è arrivata anche la conferma dell’aumento dei modelli di smartphone compatibili con le eSIM di Very Mobile.

L’estensione della compatibilità è una novità molto interessante che coinvolge diversi utenti e amplia le possibilità dell’operatore stesso. I nuovi dispositivi introdotti sono alcuni modelli Samsung, OPPO, Motorola e Honor. Vediamoli nel dettaglio:

Samsung Galaxy Z Flip 4, Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Fold 5;

OPPO Find X5, N2 Flip;

Honor 90, Magic 4 Pro/5 Pro, Magic Vs;

Motorola Moto g53 5G, g54 5G, Razr 2022, Razr 40 Ultra, Razr 4G/5G.

Come è facile intuire le ultime aggiunte riguardano soprattutto alcuni modelli che sono stati rilasciati recentemente. Con queste variazioni ora più clienti Very Mobile in possesso di uno di questi smartphone possono procedere sicuri ed acquistare una eSIM con la certezza che funzionerà alla perfezione.

Ovviamente queste sono solo le ultime aggiunte. La lista dopo 3 anni dall’introduzione del servizio è molto lunga. Quindi invitiamo tutti gli interessati a recarsi sul sito web ufficiale di Very Mobile per visionare la lista completa dei dispositivi compatibili.