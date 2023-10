PosteMobile, prepariamoci ad aumenti di prezzo epocali

PosteMobile ha recentemente annunciato una rimodulazione delle tariffe per il suo servizio di connessione Internet domestica, noto come PosteMobile Casa Web. A partire dal 1° gennaio 2024, il canone mensile subirà un aumento, allineandosi ai prezzi proposti ai nuovi clienti. Questa decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale sul sito dell’operatore, specificando che gli utenti che non desiderano accettare la nuova tariffa possono recedere dal contratto senza alcun costo aggiuntivo o penalità.

PosteMobile: i prezzi aggiornati dell’offerta

La modifica tariffaria riguarda principalmente gli utenti che hanno sottoscritto il piano PosteMobile Casa Web a 20,90 €/mese o 19,90 €/mese. Per questi clienti, il nuovo costo mensile sarà di 22,90 €, identico a quello applicato ai nuovi clienti dal 23 luglio 2023. L’operatore ha giustificato l’aumento citando le trasformazioni profonde nel contesto economico nazionale e globale, che hanno comportato un incremento generale dei costi nel settore delle telecomunicazioni.

Per chi desidera recedere dal contratto, PosteMobile ha fornito diverse opzioni: invio di una email all’indirizzo postemobilecasa@postemobile.it, fax al numero gratuito 800160909, o invio di una lettera alla Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR). In ogni caso, è necessario compilare un modulo denominato “Richiesta di Cessazione Contratto” e allegare una copia di un documento di identità del titolare dell’utenza.

Questo annuncio segue una serie di aumenti tariffari da parte di PosteMobile per alcune delle sue offerte di telefonia mobile. Il servizio PosteMobile Casa Web offre una connessione illimitata con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload attraverso la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), oltre a un modem Wi-Fi portatile. Inizialmente, il servizio era disponibile a un costo promozionale di 19,90 € al mese, con un contributo per l’attivazione di 29 €.

È interessante notare che PosteMobile non è l’unico operatore a proporre offerte FWA. Ad esempio, Vodafone offre un piano chiamato Casa Wireless+ con una tariffa mensile di 24,90 €, mentre Fastweb propone un’offerta a 24,95 € al mese. Entrambe le offerte includono diverse opzioni e servizi aggiuntivi, offrendo ai consumatori una varietà di scelte nel mercato delle connessioni Internet fisse.