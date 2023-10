Per tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce è arrivata una bella sorpresa. In occasione della festività di Halloween, infatti, l’operatore ha deciso di proporre una nuova promo con cui sarà possibile avere il costo di attivazione senza costi ed anche il primo mese del rinnovo del tutto gratuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce, per Halloween attivazione e primo mese gratuito

Per festeggiare Halloween, a partire dal 27 ottobre 2023 e fino al prossimo 1 novembre 2023 l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile una nuova interessante promozione. Come già accennato in apertura, tutti i nuovi clienti potranno attivare un’offerta mobile senza costo di attivazione e potranno inoltre avere il primo mese senza costi.

Per farlo, al momento dell’acquisto sul sito ufficiale, gli utenti dovranno solo inserire il codice promozionale HALLOWEEN23 nella sezione dei codici promozionali. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, una volta inserito il codice, verrà mostrato ai clienti questo messaggio: “Congratulazioni! Grazie al codice promo che hai inserito, l’attivazione è gratuita e anche il primo mese”.

Questa promozione, come già detto, sarà valida però fino al 1 novembre 2023 e sarà disponibile se si attiverà una delle offerte mobile della gamma CoopVoce Evo. Una delle offerte più interessanti è senz’altro CoopVoce Evo 200. Con quest’ultima, infatti, gli utenti avranno a disposizione ben 200 GB di traffico dati, 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo che gli utenti dovranno pagare prt avere tutto questo è di appena 7,99 euro al mese.