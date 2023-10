Svolta per il PASSAPORTO, si ritirerà direttamente in Posta

Diversi utenti che dovevano partire per le vacanze con un viaggio prenotato già da diversi mesi avevano una grana importante da risolvere: il passaporto. Chi non lo aveva, era ovviamente obbligato a farlo ed è per questo che sono venuti a galla tanti problemi. Il gran numero di persone che hanno scelto di avere il loro passaporto, hanno dovuto attraversare delle trafile davvero interminabili.

Innanzitutto ogni comune di residenza mette a disposizione delle sedi dove è possibile consegnare la documentazione adatta. Erano davvero pochi i posti disponibili e lo sono tuttora, con un’altra problematica: le tempistiche. Proprio per questo motivo gli utenti rischierebbero di restare a terra, perdendo il loro volo proprio perché non hanno il passaporto. A tal proposito sembra che qualcosa si stia muovendo. Ritirare un passaporto risulterà molto più semplice grazie al Progetto Polis.

Passaporto: lo potrete ritirare in Posta facilmente

I cittadini dei piccoli comuni avranno la possibilità di ritirare il loro passaporto e anche la carta d’identità elettronica direttamente agli uffici postali.

Ad affermare tale novità è il codirettore di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. Da dicembre 2023 si partirà proprio con il passaporto, mentre da febbraio 2024 con la carta d’identità.

L’iniziativa riceve anche un sostegno finanziario attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) forniti dall’Unione Europea. “L’obiettivo principale è quello di fornire alle persone, alle imprese e ai professionisti l’opportunità di utilizzare questi spazi.

Tali spazi non saranno solamente presenti nelle grandi città dove le principali aziende del settore sono già radicate, ma saranno particolarmente diffusi nelle realtà di dimensioni medio-piccole. Questo contribuirà al progresso sia dal punto di vista sociale che economico in tutto il Paese“, ha dichiarato Lasco.