Fastweb, la promo MOBILE con 150 GB al mese in 5G costa pochissimo

Sono tornate le offerte più vantaggiose da parte dei gestori virtuali nell’ultimo periodo e a dimostrarlo è soprattutto Fastweb. L’azienda, che detiene la leadership in quest’ambito, essendo peraltro l’unica a poter godere del 5G, ha dato sfogo a tutta la sua creatività mettendo su un’offerta straordinaria.

Direttamente sul sito ufficiale potete prendere nota di tutto quello che c’è da sapere, scoprendo la soluzione che ogni mese costa meno di 8 €.

Fastweb: battuta la concorrenza, con la nuova promo da 7,95 € c’è tutto con il 5G

All’interno di questa offerta c’è quello che desiderate, a partire dalle telefonate fino ad arrivare alla connessione web. Fastweb concede a tutti la possibilità di parlare con chiunque utilizzando minuti senza limiti, che sia verso numeri fissi o mobili.

A seguire non manca il contributo in termini di messaggi, visto che l’azienda dispone anche 100 SMS. Infine non poteva mancare la connessione ad Internet, questa volta disponibile con 150 giga alla massima velocità. Non ci saranno infatti limitazioni scegliendo la promo Mobile di Fastweb. Il prezzo mensile per tutti coloro che la sottoscriveranno sarà di soli 7,95 €. Ricordiamo che il costo di attivazione da pagare solo la prima volta equivale a 10 €, con la spedizione a casa della SIM che sarà gratuita.

Ricordiamo che il 5G è incluso per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile con questo standard di rete.

