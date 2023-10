Scoperto un Jet Nazista che avrebbe potuto cambiare la storia

Cosa rende l’Horten un simbolo avanguardista della storia

Nonostante il suo utilizzo bellico non si sia mai concretizzato, il velivolo in questione ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo dell’aviazione moderna. Molti dei concetti e delle innovazioni introdotte con questo prototipo sono state utilizzate come base per la progettazione di aerei civili e militari successivi. Inoltre, la bellezza del design aerodinamico ha ispirato molti artisti e designer, diventando base creazione di opere d’arte futuristiche.