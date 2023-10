Gianluca Galasso, responsabile dei servizi operativi dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha poi ammesso che non sorprendono le azioni dimostrative in Italia. Questa è stata la sua dichiarazione durante l’intervento ad un convegno a Roma, dove ha sottolineato che il posizionamento del nostro Paese sulla scena internazionale in relazione alla crisi potrebbe essere un fattore scatenante. Non resta che attendere per scoprire l’evolversi della situazione.