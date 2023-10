Negli ultimi aggiornamenti è stato, almeno in parte, chiarito il ruolo di Ubisoft nel contesto dell’affare nato tra Activision e Microsoft. Il publisher e sviluppatore francese ha deciso di cogliere l’opportunità per offertagli dall’ultimo rendiconto finanziario rilasciato per fornire alcuni importanti aggiornamenti. In particolare, quest’ultimi riguardano le tempistiche di lancio per alcuni dei suoi prossimi videogiochi della compagnia.

La ricchissima documentazione prodotta da Ubisoft è stata realizzata con lo scopo di illustrare le proprie future strategie e allo stesso tempo presentare i risultati ottenuti nell’ultimo trimestre.

Star Wars Outlaws e Skull & Bones: quando arriveranno?

Il colosso videoludico d’oltralpe nella sua documentazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo le tempistiche di commercializzazioni di alcuni titoli attesissimi dagli appassionati. Inoltre, ha rilasciato anche aggiornamenti sull’uscita di alcuni progetti a medio-lungo termine.

In particolare, nel paragrafo dedicato ai giochi in arrivo nei prossimi mesi, Ubisoft conferma l’uscita dell’attesissimo Skull & Bones. Il rilascio sarebbe previsto nel quarto trimestre dell’attuale anno discale, ovvero il periodo che va da gennaio a marzo del 2024.

Inoltre, nella comunicazione condivisa da Ubisoft nel suo report finanziario, l’azienda ci informa che The Division Resurgence, lo sparatutto per sistemo mobile, verrà rilasciato nello stesso arco temporale di Skull & Bones, quindi durante i primi mesi del prossimo anno. E non solo. La compagnia francese ha dichiarato di aver mantenuto i tempi di sviluppo per Avatar Frontiers of Pandora confermandone l’uscita per il giorno 7 dicembre di quest’anno.

Ma non è finita qui. C’è molto altro in arrivo. Ci sono, infatti, alcuni progetti in programma per il prossimo futuro. Ubisoft, nel suo report, ha affermato di aver rimandato il lancio di uno dei suoi giochi più grandi, la cui “identità” al momento resta ancora un mistero. Questo lancio pare sia stato rimandato tra l’aprile 2024 e marzo 2025. Secondo alcune indiscrezioni da parte del giornalista di Axios, Stephen Totilo, il misterioso gioco potrebbe essere Star Wars Outlaws. Mentre sono ancora in dubbio i periodi di lancio adatti per altri due giochi molto attesi dagli appassionati, ovvero The Division Heartland e Assassin’s Creed Jade. A tal proposito l’azienda transalpina ha dichiarato, infatti, di non essere ancora riuscita ad individuare la finestra di lancio migliori per il loro rilascio.