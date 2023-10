Esistono tantissimi modelli di tablet Android sul mercato, ma non tutti sono ottimizzati per prendere appunti. L’ideale è scegliere un dispositivo che offra un buon compromesso tra un software eccellente e una durata della batteria decente. Di seguito alcune delle migliori proposte.

Tra i migliori tablet Android: Lenovo Tab P11 Plus Gen 2

Questo dispositivo si distingue per la sua combo di display OLED e input dello stilo in grado di utilizzare la Precision Pen 3 inclusa. Perfetta soprattutto per chi prende appunti in movimento. Tuttavia, il processore di fascia media e la RAM limitata possono rendere il multitasking un compito ingrato. Lo stilo offre una finitura opaca, punte sostituibili e 4.096 punti di sensibilità alla pressione, che lo rendono una scelta eccellente, si collega anche magneticamente al retro del tablet. Se non si hanno troppe pretese e l’intento principale è utilizzarlo per prendere appunti e altre attività leggere, è un ottimo affare e ad un buon prezzo.

Samsung Galaxy Tab S9

Il Galaxy Tab S9 vanta delle prestazioni ai vertici della categoria con alcune delle migliori funzionalità software per prendere appunti su un tablet Android. La S-Pen inclusa ha solo 2,8 ms di latenza, il che la rende ideale per annotare qualunque cosa. Il suo eccellente display AMOLED lo rende un’ottima scelta anche per il consumo multimediale. Contro: presenta un design un po’ fuori moda e un prezzo non così accessibile. Tra le opzioni premium resta una delle migliori. Con il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è ideale per il multitasking. Da non sottovalutare anche la potenza della batteria e la resistenza all’acqua che lo rendono adatto a diversi casi d’uso.

Blackboard Boogie Board

La Blackboard Boogie Board potrebbe non avere le specifiche di fascia alta o la versatilità dei tablet a tutti gli effetti. Tuttavia, se tutto ciò che vuoi fare è prendere appunti e non hai davvero bisogno degli aspetti extra forniti con la maggior parte degli altri tablet in questo elenco, la Boogie Board rappresenta una scelta sensata e conveniente. Dotata di una superficie semitrasparente da 8,5″ x 11″ e di una penna digitale che ti consente di annotare gli appunti con la tua calligrafia, proprio come faresti su un normale foglio di carta.

Altro tablet da prendere in considerazione: OnePlus Pad

OnePlus Pad è incentrato sulla produttività. Il rapporto di 7:5 dello schermo è particolarmente adatto al multitasking. La latenza di 2 ms dello stilo accentua ulteriormente l’esperienza di prendere appunti come con una penna. Un display AMOLED avrebbe sicuramente elevato le capacità del OnePlus Pad, ma lo schermo LCD offre un contrasto elevato e un pannello che rimane perfettamente nitido. L’aggiornamento fluido a 144 Hz aggiunge ulteriore fluidità all’esperienza. L’alimentazione è un chipset MediaTek Dimensity 9000. Con la sua batteria da 9.510 mAh, è uno dei tablet più longevi in circolazione.

Amazon Fire Max 11

Il super conveniente tablet Fire Max 11 di Amazon combina un ampio display da 11 pollici con una struttura premium. Il tablet non è un cavallo di battaglia per la produttività, ma apprezzabile per il resto. La batteria ha una durata di 14 ore anche se le prestazioni lente non ne favoriscono un uso prolungato. Amazon Fire Max 11 è la soluzione ideale per coloro che hanno bisogno dello schermo più grande possibile senza spendere tanti soldi. Compatibile con tutte le penne USI 2.0 Stylus, permette di passare ad un’opzione più premium, ma potrebbe non valerne la pena a causa della mancanza di app di qualità sull’App Store di Amazon.

Apple iPad Air 5a generazione

L’iPad Air 5 è alimentato da un chipset M1 che offre un’esperienza utente scattante e reattiva. L’ampia libreria di app emerge sul display ad alta risoluzione e dà modo di utilizzare un mondo di app ottimizzate per lo stilo che rimane ineguagliabile rispetto a quelli per Android. L’iPad Air è, senza dubbio, uno dei migliori tablet per prendere appunti, soprattutto se abbinato a un’Apple Pencil 2. Contro: 64 GB di spazio di archiviazione limitato sul modello base, ricarica lenta e pannello LCD a 60 Hz inizia a sembrare datato. Il punto di forza più significativo qui è l’ecosistema delle app che rimane senza pari.

reMarkable 2

Con questo dispositivo si ha l’impressione di utilizzare carta vera e propria. Il display eInk offre un’eccellente leggibilità all’aperto e uno sforzo minimo per lunghe ore di utilizzo. Lo stilo incluso si accoppia con un software progettato specificamente per annotazioni e prendere appunti, rendendo reMarkable 2 un’eccellente macchina per appunti appositamente progettata con questo scopo. La pecca è proprio questa, serve solo e unicamente a prendere appunti, non c’è alcun accesso a contenuti multimediali e simili, ma se è ciò che cercate nessun dispositivo offrirà la stessa esperienza, nemmeno il tablet migliore e più funzionale possibile.

Apple iPad Mini (6a generazione, 2021)

L’iPad mini, se abbinato all’Apple Pencil 2, offre un’esperienza simile a quella di prendere appunti con carta e penna come ci si può aspettare da un tablet. Prestazioni di fascia alta, abbinate a un ampio ecosistema di app per tablet e app per prendere appunti che superano le alternative Android, è la migliore opzione “tascabile“. La durata della batteria è, tuttavia, limitata. Vanta anche molta potenza, con il chipset A15 Bionic. Non è potente come gli ultimi processori della serie M di Apple, ma può eseguire i giochi più recenti e migliori senza fatica.

Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Il miglior tablet premium con schermo grande. I tablet Galaxy Tab S9 Ultra top di gamma di Samsung sono dotati di un ampio display AMOLED da 14,6 pollici che offre una suite di produttività incredibile se abbinato allo stilo S Pen, con software per prendere appunti integrato. Sicuramente molto costoso e lo schermo molto grande potrebbe non piacere proprio a tutti. Prestazioni di punta con un processore Snapdragon 8 Gen 2. La S Pen di Samsung ricordiamo che è una delle migliori opzioni disponibili grazie al suo robusto supporto per il rilevamento dell’inclinazione e della pressione. La batteria vanta una durata che copre anche un’intera giornata.

Amazon Kindle Scribe

Mentre la maggior parte delle persone associa il nome Kindle agli e-reader, Kindle Scribe di Amazon supporta anche la possibilità di prendere appunti e scarabocchiare. Amazon ha esagerato dotando questo dispositivo di una miriade di funzionalità. Oltre all’imperdibile display di grandi dimensioni, Kindle Scribe ha anche la possibilità di importare e annotare documenti e persino di convertire le note scritte a mano in testo. Un contro è sicuramente che le grandi dimensioni ostacolano l’uso con una sola mano. Disponibile in tre opzioni di archiviazione (16 GB, 32 GB e 64 GB) e la sua batteria interna può durare fino a 12 settimane con una singola carica.

Scegliere il miglior tablet per prendere appunti

Non è semplice decretare un vincitore, ogni dispositivo in questa lista o meno ha i propri vantaggi e svantaggi. La scelta migliore in assoluto se si combinano più fattori messi insieme è il Lenovo Tab P11 Pro Gen 2, offre un po’ di tutto ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display OLED a 120 Hz è un piacere da usare, sia per guardare contenuti, che per leggere e prendere appunti. La Precision Pen 3 inclusa rende semplicissimo annotare di tutto mentre sei in movimento e puoi aggiungere la tastiera per sessioni prolungate. La Boogie Board, d’altra parte, offre il miglior rapporto qualità-prezzo se ti concentri solo sul prendere appunti. Non è un vero tablet – non puoi guardare Netflix o giocare. Se il tuo budget, invece, è maggiore allora valuta la possibilità di puntare al Samsung Galaxy Tab S9.