Cosa deve avere una serie poter funzionare? Deve possedere tre elementi in particolare: personaggi che siano in grado di incuriosire, una trama avvincente che ti attacca allo schermo e ambientazioni in grado di contribuire nel suscitare emozioni. Questi requisiti sembrano essere ben rispettati dalla nuova serie, disponibile su Disney+, I leoni di Sicilia, diretto da Paolo Genovese. La storia verrà raccontata in 8 episodi in cui si descriverà l’ascesa durante l’Ottocento della famiglia siciliana Florio.

Cosa ci racconta la serie su Disney+?

Nel pilot si conoscono i due fratelli Ignazio e Paolo Florio aventi due caratteri diametralmente opposti. Il primo è dolce, sensibile e comprensivo, mentre il secondo è autoritario e fermo sulle proprie decisioni. I due sono dei commercianti che prendono la decisione di andarsene dalla Calabria per cercare di ottenere riscatto sociale. Trovano fortuna in Sicilia, nel quale aprono la propria bottega. In pochissimo tempo il successo è incredibile e trasformano la propria piccola attività in un’impresa gloriosa.

A tenere le redini della famiglia Florio è Giuseppina, che punta la sua attenzione soprattutto su il suo giovane erede Vincenzo. Quest’ultimo interpretato da Michele Rondino e con la sua bravura ha saputo dare un’interpretazione tridimensionale del personaggio marcando il suo interesse verso la scalata sociale, il potere e il successo. Amore si sa, spunta all’improvviso. Prenderà le sembianze di Giulia Portalupi, una donna intelligente, colta, anticonvenzionale e amante dei libri. Ad interpretarla è Miriam Leone e sin dal terzo episodio diventerà l’effettiva protagonista femminile della storia conquistando il proprio spazio e l’attenzione degli spettatori. La relazione tra entrambi i personaggi girerà attorno alla solita “non posso stare con te, ma ti desidero comunque”. La potenza de I Leoni Di Sicilia simboleggia il sogno di molte persone di quella generazione, che partendo da zero hanno impiegato tutte le loro forze per riscattarsi e rendere il Sud Italia un posto ricco e laborioso.

La passione, il desiderio e l’amore minano tutto ciò, mettendo in secondo piano quello che dovrebbe essere il punto focale della storia, almeno nell’ultimo dei tre episodi. Tuttavia, non è ancora il momento di dare un verdetto definitivo, dovremmo prima guardare l’evolversi delle storie dei protagonisti. Si spera quindi che gli altri saranno incentrati sul disprezzo, l’invidia, l’ambizione e sul conflitto tra le diverse classi sociali, ridando una visione della costruzione societaria dell’epoca. Diciamo solo che, l’interesse pone il suo centro più su questi aspetti che su una coppia con una storia vista e rivista.