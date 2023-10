Se state cercando una videocamera esterna da installare fuori dalla vostra abitazione o dal vostro ufficio, Amazon ne sta proponendo una ad un prezzo ottimo.

Parliamo di Ring Stick Up Cam Pro Solar, che supporta Alexa e che funziona grazie all’energia solare che le fornisce un piccolo pannello. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ring Stick Up Cam Pro Solar in offerta su Amazon

Outdoor Camera Pro (Stick Up Cam Pro) è una videocamera di sicurezza per esterni, con video HDR a 1080p, comunicazione bidirezionale con Audio+, rilevazione di movimento 3D, vista dall’alto e connessione Wi-Fi dual-band. Grazie alla migliore nitidezza dei video a 1080p con HDR e la comunicazione bidirezionale con Audio+, puoi vedere e sentire ciò che avviene più chiaramente.

Individua con precisione quando e dove inizia un evento di movimento grazie a una mappa vista dall’alto, con la rilevazione di movimento 3D, la vista dall’alto e le zone di vista dall’alto. Grazie alla visione notturna a colori, puoi sempre vedere cosa succede fuori casa, di giorno e di notte, con immagini dai colori vivaci.

Posiziona la videocamera Outdoor Camera Pro su una superficie piana per una maggiore flessibilità o installala su una parete esterna, per una soluzione di sicurezza permanente per esterni. Controlla il vialetto di ingresso, il giardino e molto altro: collega altri dispositivi Ring per avere un’alternativa economica al tradizionale sistema TVCC, attivata dal movimento. Per effettuare registrazioni, è necessario un abbonamento venduto separatamente. Il prezzo è di soli 199.99 euro invece di 240 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.