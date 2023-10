Netflix è la piattaforma streaming più famosa al mondo, presente in più di 190 paesi con 239 milioni di abbonati al mondo.

Il segreto della fama di Netflix è sempre stato l’ampio catalogo contenente numerosi titoli e prime uscite tra film, serie tv, documentari e contenuti per bambini con una grossa fetta di contenuti originali della piattaforma che hanno riscosso un grandissimo successo tra i fan di tutto il mondo, come ad esempio Strangers Things e The Crown.

Un altro punto a favore è sicuramente stato anche il prezzo economico degli abbonamenti che inizialmente, nel 2015 quando Netflix è sbarcato in Italia, non superava 11,99 euro al mese per il Piano Premium.

Negli ultimi tempi la piattaforma ha subito dei cali notevoli degli utenti, dovuti alla concorrenza spietata del mercato dei contenuti in streaming, che insieme all’inflazione ha portato il colosso a effettuare delle manovre economiche non molto apprezzate dagli utenti.

Netflix, l’ultima mossa è l’addio al Piano Base

Tra tutte le manovre economiche introdotte da Netflix nell’ultimo anno c’è stato l‘addio alla condivisione dell’account con più utenti che non abitino sotto lo stesso tetto, l’aumento generale dei prezzi degli abbonamenti e l’introduzione di un abbonamento con pubblicità.

Ultima novità in casa Netflix, che in altre nazioni è già arrivata da un po’, è l’addio al Piano Base di 7,99 euro al mese, il preferito da molti utenti.

Al momento i costi degli abbonamenti della piattaforma sono i seguenti:

Piano Standard con pubblicità: supporta un massimo di due dispositivi e contiene della pubblicità. Il costo è di 5,49 euro al mese. Piano Standard: supporta un massimo di due dispositivi e la possibilità di scaricare i contenuti. Il costo è di 12,99 euro al mese. Piano Premium: supporta un massimo di quattro dispositivi, la possibilità di scaricare i contenuti e la visione in Ultra HD. Il costo è di 17,99 euro al mese.

C’è un modo per rimanere al Piano Base con 7,99 euro al mese?

Sì, tutti gli utenti che attualmente possiedono il Piano Base a 7,99 euro al mese possono conservare l’abbonamento al seguente prezzo a patto che quest’ultimo non venga disattivato.