Vi starete sicuramente chiedendo a cosa potrebbe servirvi una Centrale Elettrica portatile.. Potrebbe servirvi in molti casi, se per caso rimanete senza corrente oppure per andare a fare una gita in campeggio, per esempio.

La piattaforma Amazon ne sta proponendo una da 296WH ad un prezzo scontato di 30 euro rispetto al listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Centrale Elettrica portatile in offerta su Amazon

Con la Centrale Elettrica Portatile WADA POWER, hai tre opzioni di ricarica: tramite presa a muro, pannello solare (venduto separatamente) o caricatore per auto da 12V. In soli 2,5 ore puoi caricare l’80% utilizzando la presa a muro. Inoltre, il generatore solare supporta la ricarica solare di 3-5 ore in condizioni di pieno sole e la ricarica dell’auto da 12V in circa 5 ore.

Dispone di ben 7 Uscite Multifunzione: Type-C PD 60W, USB 2.0 5V/2.4A, USB QC 3.0 18W, presa per accendisigari (12V/10A), 2 x DC5525 (condivise 12V/10A), uscita AC (300W). La power station può alimentare fino a 7 dispositivi contemporaneamente, come smartphone, laptop, fotocamere, droni, mini frigoriferi e bollitori elettrici.

Capacità della batteria di accumulo energetico di 296Wh (14.8V 20Ah), con efficienza superiore all’80% dopo 1000 cicli. Ha una potenza di uscita CA di 300W e picco di 600W, adatto per il campeggio e l’uso domestico. La centrale elettrica portatile per campeggio è dotata di un sistema avanzato di gestione della batteria (BMS) che garantisce sicurezza e protezione della batteria, monitorando tensione, corrente e temperatura per prolungarne la durata. Seguendo questo link la pagherete solamente 149 euro.