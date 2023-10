Il servizio di TeleMutuo è apprezzato da tantissimi utenti per la sua semplicità e la possibilità di gestire le proprie spese mensili in maniera accurata ed efficiente. Grazie al successo e facilitare ancora di più l’accesso ai prodotti mutui, il servizio ha finalmente creato un’applicazione destinata a tutti coloro che posseggono un dispositivo Android.

L’app consentirà di calcolare l’ammortamento, di tracciare le proprie spese, di misurare il debito residuo, di appurare l’importo degli interessi, di simulare una rata di mutuo e di creare un allarme per non dimenticare di pagare la rata.

Quali sono i servizi inclusi nell’app di TeleMutuo

Oltre alle funzionalità precedentemente indicate, la nuova applicazione di TeleMutuo permetterà all’utente di creare un vero rapporto con il proprio consulente. Questo offrirà dei consigli totalmente personalizzati grazie all’inserimento di alcuni dati. Nella sezione Consulenze i clienti potranno anche tracciare le richieste di fattibilità inviate al servizio, oltre che gestire gli appuntamenti telefonici con gli esperti.

Consentirà, inoltre, di poter accedere a tutti i contenuti già presenti sul sito di TeleMutuo. Questi mostreranno:

Le guide per comprendere al meglio l’universo dei finanziamenti ipotecari;

per comprendere al meglio l’universo dei finanziamenti ipotecari; I mutui migliori da attivare al momento;

migliori da attivare al momento; Le news e gli articoli recenti riguardanti il settore immobiliare e quello finanziario.

L’applicazione è scaricabile da coloro che hanno aggiornato il proprio smartphone con Android 11 o le versioni successive. Per installarla gratuitamente vi basterà cercarla sul Play Store e in un attimo sarà sul vostro dispositivo. Vi avvisiamo però che al suo interno troverete delle pubblicità. I vantaggi come avete visto sono innumerevoli e in questo modo non dovrete più necessariamente effettuare dei passaggi in più previsti dalla solita ricerca sul web.