A grande richiesta è arrivato finalmente Android 14, la nuova versione del sistema operativo sviluppato da Google.

Era da tempo che l’azienda aveva in programma questo nuovo lancio ufficiale, preceduto da diversi mesi di test e valutazioni.

Già disponibile su alcuni modelli Pixel, Android 14 mostra, fin da subito, interessanti novità rispetto alla versione precedente.

Ma vediamo di che si tratta.

Android 14, personalizzazione e sicurezza

In attesa che Android 14 venga esteso a tutti gli altri modelli di smartphone, abbiamo pensato di parlarvi delle modifiche effettuate.

Innanzitutto, ciò che sicuramente entusiasmerà la maggior parte degli utenti, riguardo la possibilità di personalizzare l’interfaccia utente.

Infatti, saranno presenti i nuovi temi, alcuni anche monocromatici con variazioni di colore per quanto riguarda le app.

Nuove schermate di blocco, numerosi sfondi predefiniti realizzati dall’intelligenza artificiale, la possibilità di cambiare il design dell’orologio, scegliendo per esempio da uno stile digitale ad un analogico e molto altro ancora.

Importanti modifiche anche per quanto riguarda il settore della sicurezza.

Per esempio, ogni volta che verrà digitata una password scompariranno le animazioni della tastiera, in modo che eventuali estranei non riconoscano la vostra password seguendo i movimenti delle dita sui tasti.

È possibile inoltre modificare la propria schermata di blocco, scegliere codici PIN dalla lunghezza anche superiore ai 6 caratteri, senza poi dover premere invio.

Cambiata anche l’interfaccia per la condivisione nativa, che può essere aggiornata indipendentemente dal sistema.

Vi aspettano Inoltre a te interessanti novità, tra cui l’opzione stampa attraverso Chrome e la possibilità di condividere la propria schermata.

Ma non vogliamo spoilerarvi oltre, alcune sorprese sono più belle se scoperte da sé.