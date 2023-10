Rabona Mobile è uno degli operatori più recenti del settore delle telecomunicazioni italiano. Nasce infatti solo nel 2017 e conta circa 2 milioni di clienti.

Rabona Mobile è un gestore competente che fornisce ai propri clienti degli ottimi servizi, una copertura di rete eccezionale e soprattutto un’ampia offerta tra cui scegliere a prezzi davvero competitivi.

Il motivo di prezzi così economici risiede nella natura dell’operatore che non è tradizionale ma fa parte della categoria degli operatori telefonici virtuali.

Si tratta di gestori che non possiedono delle proprie infrastrutture e quindi devono obbligatoriamente appoggiarsi alla rete di altri operatori tradizionali (come TIM, Vodafone e WindTre) per fornire dei servizi ai propri clienti. Ciò permette a questi operatori di avere delle tariffe telefoniche a prezzi più bassi rispetto al mercato.

Rabona Mobile in particolare si appoggia a Vodafone per fornire i suoi servizi.

Rabona Mobile, prezzi folli per offerte super

Scopri quali sono le migliori offerte di Rabona Mobile a prezzi davvero da far girare la testa.

Una particolarità del gestore è che, come il suo nome, anche il nome delle sue offerte prende spunto dal mondo del calcio.