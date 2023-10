Oppo e PLB World annunciano oggi una importante collaborazione, più in particolare un progetto “Feel Like a Champion”, con l’idea di avvicinare il più possibile i tifosi di tutto il mondo ai propri idoli, creando il giusto connubio tra sport e tecnologia, grazie all’accompagnamento della Oppo Reno10 Series.

PLW World è un luogo di aggregazione, un hub dedicato agli e-sport, originariamente fondato da Bernardo Corradi e Christina Vieri, all’interno del quale i tifosi, grazie all’apporto di Oppo, potranno buttarsi a capofitto nella UEFA Champions League, andando a seguire i giocatori del cuore sia dentro che fuori dal campo.

Alcuni utenti (25 a serata) verranno selezionati per partecipare il 29 novembre ed il 13 Dicembre alle Champions League Nights, con l’opportunità di incontrare Claudio Marchisio, con il quale vedere e commentare assieme Real Madrid – Napoli (il 29 novembre), mentre Newcastle – Milan (il 13 dicembre) vedrà l’apporto di Alessandro Matri. A far da contorno all’esperienza troveremo gli Oppo Reno10 Series, con trainer dedicati che permetteranno di conoscere in maniera approfondita e da vicino tutta la gamma di smartphone.

Oppo e la UCL Match Experience.

Le altre serata, precisamente in occasione di PSG – Milan il 25 ottobre, Lazio – Feyenoord il 7 novembre, Salisburgo – Inter l’8 novembre e Milan – Borussia Dortmund il 28 novembre, solamente cinque fortunati utenti potranno venire sorteggiati (membri della Oppo community) per guardare, in compagnia di un amico, le partite nella sala cinema del PLB World.

In ultimo, Oppo lancerà il proprio tour, occasioni particolari per conoscere grandi calciatori degli anni scorsi, conoscendo da vicino il mondo del calcio, e sempre della Oppo Reno10 series, ecco le date: 20 ottobre a Milano con Nicola Ventola, 14 Novembre a Napoli con Ciro Ferrara, 5 dicembre a Roma con Bernardo Corradi. In questi eventi i biglietti saranno in vendita su Eventbrite.