Diritti TV Serie A, DAZN sfida Sky e Mediaset per i prossimi 5 anni

Dopo tanta attesa, qualche giorno fa è arrivato finalmente il giorno nel quale si discuterà di nuovo per i diritti TV della Serie A. Esattamente lunedì scorso infatti la Lega ha convocato un’assemblea alla quale hanno preso parte Sky, DAZN e Mediaset per presentare le loro offerte utili per l’acquisizione dei diritti televisivi del campionato italiano di calcio.

La validità delle offerte verrà protratta fino al prossimo 23 ottobre 2023, con lo sviluppo che potrebbe andare ad influenzare l’esito delle trattative. Più in particolare, sarebbe trapelato che Sky, Mediaset e DAZN avrebbero pensato di migliorare le offerte iniziali già proposte diverse settimane fa. La cifra di circa 870 milioni di euro dunque potrebbe essere ufficialmente aumentata. L’obiettivo delle squadre di Serie A è quello di non scendere al di sotto dei 927,5 milioni di euro per ogni anno, importo che era stato già raggiunto in precedenza con la scorsa gara per i diritti TV.

Diritti TV per la Serie A: DAZN, Sky e Mediaset si danno ancora battaglia

Sarà molto difficile raggiungere la suddetta cifra, siccome si tratta di un importo molto oneroso. Può essere anche che non arriverà una decisione definitiva in questi giorni, cosa in realtà molto probabile. Potrebbero volerci infatti tempi prolungati, che le regole prevedono fino al 27 ottobre 2023.

Ci sono al momento due opzioni secondo il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: la prima è quella della creazione di un canale proprietario della Lega, opzione che con tutta probabilità verrà a concretizzarsi. La seconda è che le società si accordino arrivando dunque ad offrire la cifra richiesta dai club.