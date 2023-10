Diritti TV Serie A, si sfidano Sky, DAZN e Mediaset

Il campionato di Serie A è cominciato già da un po’ di tempo ma bisogna ancora chiarire degli aspetti per i prossimi cinque anni. Secondo quanto descritto anche durante le scorse settimane, le prossime saranno fondamentali per la ripresa delle trattative private.

La Lega dovrà intrattenerle con i principali broadcaster che si sono fatti avanti. Parliamo di DAZN, Sky e Mediaset. Sarebbero infatti arrivate alcune offerte diverse tra loro ma probabilmente si potrebbe giungere ad un nuovo nulla di fatto

Mediaset, Sky e DAZN lanciano le loro offerte: eccole qui

DAZN ha proposto un totale di 700 milioni di euro per il pacchetto più completo, che include i diritti di trasmissione in streaming e digitale. Sky ha offerto tra 100 e 110 milioni di euro per un pacchetto che comprende una porzione dei diritti televisivi satellitari e digitali.

Mediaset invece ha presentato un’offerta di 60 milioni di Euro per il pacchetto che consente la trasmissione di una partita a turno in chiaro.

Da dopodomani dovrebbe partire un primo giro per le trattative, con la commissione che sarà composta come sempre dalle squadre impersonate dai loro rappresentanti. Questi ultimi giocheranno chiaramente al rialzo in modo da provare in ogni modo ad avvicinarsi alla cifra di 900 milioni di euro.

Sarà quindi una settimana davvero fondamentale che delineerà il futuro. Il campionato sarà infatti messo di fronte ad un vero bivio.

Nel caso in cui dovesse saltare l’accordo, si procederà con una nuova fase di trattative private o con un bando del tutto nuovo o ancora con la creazione di un canale autonomo da parte della Lega.