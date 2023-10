Whatsapp, grandi novità in arrivo per la felicità degli utenti

WhatsApp introduce grandi novità per la sua versione aggiornata. Ancora non disponibili per tutti i dispositivi iOS ed Android ecco tutti i dettagli relativa alle funzioni e ai servizi del futuro.

È ormai diventato un’abitudine il fatto che WhatsApp, ogni settimana, comunichi ai suoi innumerevoli utenti l’introduzione di nuove funzioni e possibilità di utilizzo della sua piattaforma.

L’app infatti è in costante aggiornamento, impegnata a rendere sempre più piacevole e vantaggiosa l’esperienza d’uso dei suoi clienti.

Basta pensare alle più recenti modifiche effettuate per questo scopo, come l’introduzione dei canali, le nuove normative per la tutela della privacy e l’implementazione di un’interfaccia grafica ancora più intuitiva e piacevole alla vista.

WhatsApp: news e aggiornamenti

Parlando di aggiornamenti e nuove funzioni WhatsApp, di seguito vi presentiamo alcune delle più rilevanti di quest’ultimo periodo e che, forse, vi siete persi.

Con la versione 23.21.1.72, abbiamo un aggiornamento per ora disponibile solo per alcuni utenti beta tester selezionati e possessori di dispositivi iOS . La nuova funzione riguarda la possibilità di effettuare ricerche nella sezione dedicata agli aggiornamenti, in modo da poter trovare rapidamente tutti gli aggiornamenti di stato dei propri contatti e i canali a cui si è iscritti.

Con la versione build TestFlight 23.21.1 (527453436), avrete la possibilità di realizzare dei veri e propri videomessaggi a sostituzione dei comuni audio.

Infatti, cliccando solo una volta sull’icona del microfono (comunemente utilizzato per le note vocali) si aprirà un piccolo menù pop up, grazie al quale potrete scegliere di selezionare l’ opzione audio o video a seconda delle vostre preferenze.

Arrivano gli eventi WhastApp. Funzionano come veri e propri Memory. Infatti, basterà realizzare un determinato evento e spedirlo su una chat di gruppo. Così facendo, man mano che il giorno in questione si avvicina, ricevette notifiche che vi ricordano costantemente di tutto ciò che vi resta da organizzare per essere preparati all'evento.

Per attivare le novità che vi abbiamo appena presentato, assicuratevi di avere installata l’ultima versione aggiornata di WhatsApp.

Tuttavia se siete in linea con gli ultimi aggiornamenti, non disperate, per alcuni utenti è necessario aspettare qualche giorno in più prima che tali funzioni siano disponibili per tutti.