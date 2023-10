A ragione o a torto, PayPal è unanimemente considerato lo strumento di pagamento online più sicuro del web. Centinaia di migliaia di utenti quotidianamente utilizzano la piattaforma che consente di effettuare acquisti in tutta tranquillità, senza comunicare ogni volta i dati della propria carta di credito o del proprio conto corrente.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Certamente, PayPal può essere considerato uno dei metodi migliori per effettuare acquisti online, ma anche per tale portale non è possibile parlare di rischio zero. Le minacce principali per il pubblico, anche in questo caso, sono date dai numerosi tentativi di phishing da parte di hacker e malintenzionati.

Sempre più utenti di PayPal ricevono via SMS o attraverso la loro casella mail finte comunicazioni del portale, in cui si preannunciano bonifici da valori molto alti sul conto online. Attirati da questa comunicazione, i lettori sono portati a cliccare su link in allegato a SMS o mail per ricevere ulteriori informazioni.

Dietro tali comunicazioni si nascondono i cybercriminali del web. Per gli utenti anche un solo click ai link in allegato potrebbe rappresentare un potenziali rischio. I lettori vengono infatti reindirizzati su un portale la cui grafica ricorda da vicino quella ufficiale di PayPal. Gli iscritti del portale, spinti ad inserire i dati per l’home banking, potrebbero consegnare in poco tempo le loro credenziali d’accesso agli hacker. I pericoli, in tal caso, sono molteplici e vanno dalla creazione di profili fake online sino all’evenienza peggiore: il furto di ingenti somme di denaro dal proprio conto.