Truffe alle banche, nuovo messaggio ruba soldi agli italiani

Sta girando ancora una volta una nuova truffa in Italia che starebbe tirando dentro sempre più utenti. Purtroppo la tecnica utilizzata è sempre la stessa, ovvero quella del phishing, utilissima per far credere agli utenti di avere a che fare con un contatto attendibile e verificato quando invece dall’altra parte si nasconde un truffatore o una vera e propria organizzazione dedita a questo.

Gli utenti avrebbero ricevuto improvvisamente un nuovo SMS, il quale proverrebbe da un noto gestore. In realtà non è quest’ultimo a scrivere, ma i truffatori che utilizzano in maniera indebita il suo nome. Questi casi dunque le parti lese sono due, ovvero l’utente e l’operatore di cui viene utilizzato il nome. All’interno del messaggio ci sarebbe un link tramite il quale il finto gestore chiederebbe di inserire i dati relativi alla propria banca e alle proprie informazioni personali. In questo modo i truffatori riuscirebbero dunque ad accedere ai conti correnti liberamente.

Truffa phishing in atto: ecco alcuni modi per identificarla

Stare attenti a tutti questi messaggi diventa quindi fondamentale. Potrebbe trattarsi sempre di una truffa, anche nel caso in cui il messaggio dovesse arrivare all’interno della cartella generalmente riservata alle comunicazioni reali della propria banca.

La polizia postale suggerisce sempre che l’unico modo per essere realmente sicuri di avere a che fare con il proprio gestore è quello di entrare sul sito ufficiale con le proprie credenziali ufficiali. La comunicazione arrivata tramite SMS dal provider, nel caso in cui dovesse essere reale, sarà disponibile anche nell’area dedicata dell’utente.