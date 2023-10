La Fibra Pura, nota anche come FTTH, è una tecnologia che permette di navigare in Internet ad una velocità pazzesca, offrendoti performance incredibili. La velocità massima raggiunge i 2,5 Gbps ed è 12 volte più potente delle connessioni classiche misto rame conosciute come FTTC. Virgin Fibra propone agli utenti una promozione assurda a soli 24,90 € al mese.

La tariffa è fissa quindi non subirà variazioni di alcun tipo. I rincari e l’inflazione non influenzeranno la spesa e, nel caso in cui si dovesse cambiare idea, si ha anche la possibilità di disdire il contratto in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Attiva la Fibra ottica con Virgin Fibra

Virgin fibra è molto attenta alle esigenze di ogni singolo utente. Propone diverse tipologie di abbonamenti per adattarsi a tutti i portafogli. L’offerta che vi segnaliamo è chiamata Fibra pura 1 Giga e, come detto poco fa, vi costerà soltanto 24,49€ al mese durante i primi 18 mesi, poi, se sceglierete di continuare, passerà a una tariffa di 29,49€ euro mensili per sempre. Cosa include la promozione?

Come prima cosa mi verrà dato un Nuovo Modem WI-FI 6 gratuitamente. Inoltre, è inclusa la tecnologia WI-FI Optimizer utile per garantire una connessione impeccabile per ogni dispositivo collegato. Abbonarsi sarà super semplice e la procedura potrà essere effettuata online in pochi minuti. Nel caso in cui si dovesse aver bisogno di assistenza, basterà contattare il servizio clienti Virgin sempre a disposizione. La fattura che vi verrà sottoposta possederà dunque un prezzo bloccato e soprattutto sarà chiara: non avrà vincoli nascosti o scritti così piccoli da non essere notati. La filosofia dell’operatore, infatti, è la totale trasparenza, ed è proprio questa ad aver assicurato il suo successo.

Insomma, sì cercate una connessione potente, affidabile è infallibile la promo Virgin fibra pura farà sicuramente al vostro caso. Potrete navigare senza alcuna interruzione, effettuare sessioni di gaming per ore ed ore e guardare i contenuti sulle vostre piattaforme streaming preferite senza preoccupazioni.