Sul mercato si possono trovare tantissimi smartphone, al giorno d’oggi i modelli commercializzati sono talmente vari da confondere quasi le idee del consumatore che si approccia verso la telefonia mobile, ma nel mondo del collezionismo sono i più datati ad aver catturato giustamente l’attenzione di coloro che invece vogliono investire giuste quote di denaro.

E’ questo il caso del Motorola DynaTac, un cellulare di grandi dimensioni che venne lanciato per la prima volta nel lontano 1984, un prodotto che, alla stessa stregua del Senator Mobira, in commercio dal 1981, può davvero valere anche oltre 1000 euro. Molto interessante sono anche i 499 euro richiesti per il Nokia E90, uno smartphone, più vicino alla concezione odierna, già dotato di un display a colori.

Smartphone da collezione, i modelli che dovete acquistare

Molto richiesto è anche iPhone 2G, il dispositivo che è stato il vero e proprio apripista verso il settore della telefonia mobile odierna, un prodotto rivoluzionario sotto molti aspetti, che oggi può valere fino a 1000 euro (dipendentemente dalle condizioni del device).

Se in casa avete un Nokia 3310, il cellulare indistruttibile, più forte del Mjolnir di Thor, sappiate che può valere fino a 130 euro, anche in questo caso tutto dipenderà dalle sue condizioni, e sopratutto se è funzionante. Un altro prodotto che comunque ha fatto la storia del settore, immancabile nelle case di milioni di famiglie sul territorio agli inizi degli anni 2000.