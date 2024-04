Samsung Galaxy S23 è a tutti gli effetti lo smartphone da acquistare oggi, un prodotto che, nonostante sia sul mercato da diverso tempo ormai, risulta essere facilmente acquistabile da tutti i consumatori, con un prezzo fortemente ridotto rispetto al passato, risultando altresì accessibile anche in termini di ottime specifiche tecniche generali.

Tra i differenti modelli disponibili all’acquisto, oggi vi vogliamo parlare della versione che prevede 256GB di memoria interna, precisamente nella colorazione Phantom Black (è pensato per l’Italia, quindi compatibile con tutte le frequenze nostrane). Il prodotto non cambia in termini di specifiche tecniche, essendo compatibile con un display da 6,1 pollici di diagonale, il quale viene supportato da un processore octa-core, completato a sua volta da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna effettiva.

Samsung Galaxy S23: occasione assurda per risparmiare su Amazon

Un prezzo davvero imperdibile è stato attivato proprio in questi giorni sull’acquisto di Samsung Galaxy S23, oggi gli utenti devono acquistare immediatamente il modello dell’azienda sudcoreana, grazie allo sconto del 33% che Amazon ha deciso di attivare sul valore originario di listino (di 1039 euro). In poche parole, si potranno spendere 699 euro per l’acquisto, a questo link, di un modello completamente sbrandizzato con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Un’occasione davvero più unica che rara da non lasciarsi assolutamente sfuggire, la versione in promozione prevede anche, direttamente all’interno della confezione, della presenza di un caricabatterie, che altrimenti sarebbe inaccessibile tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. A prescindere da ciò troviamo tutte le restanti specifiche tecniche che caratterizzano il suddetto modello, come la batteria da 3900mAh, forse leggermente piccola, per riuscire ad utilizzarlo compiutamente per lunghe giornate, finendo anche su una fotocamera da 50 megapixel, intesa solamente la principale, di ottima qualità generale.