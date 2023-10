Recentemente vi abbiamo già parlato dei fondi disposti dal Governo per aiutare le famiglie nell’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.

L’elettrico infatti è il futuro della mobilità ed è sicuramente necessario effettuare delle migliorie per renderlo più accessibile a tutti gli italiani. Attualmente infatti risulta difficile per la maggior parte della popolazione riuscire ad acquistare un veicolo elettrico a causa dei costi ingenti e della mancanza di un numero adeguato di colonnine di ricarica.

Su quest’ultimo punto ci si sta muovendo parecchio installando colonnine lungo le strade del nostro Paese e disponendo dei fondi in aiuto delle famiglie. Il bonus prevede infatti un aiuto concreto per l’installazione di colonnine in case indipendenti e condomini.

Dal 26 ottobre il bonus verrà esteso a imprese e professionisti

Dal 26 ottobre questo bonus verrà poi esteso anche a imprese e professionisti. Si tratta di un incentivo per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica per aziende e professionisti di tutti i tipi e di tutte le dimensioni.

Il beneficio comprende una somma pari al 40% di tutta la spesa per tutti gli acquisti effettuati a partire dal 4 novembre del 2021. In tutto sono stati stanziati ben 87,5 milioni di cui 70 andranno alle imprese che effettuano acquisti con valore inferiore a 375.000 euro, 8,75 per chi supera questo valore e altri 8,75 milioni andranno ai professionisti.

Sarà possibile compilare la richiesta online sul sito di Invitalia a partire dalle 10:00 del 26 ottobre e si potrà inviare a partire dal 10 novembre fino alle 17:00 del 30 novembre. Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di ricevimento.