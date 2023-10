Le automobili elettriche sono, per il momento, il futuro della mobilità. L’elettrico è sempre al centro di numerosi dibattiti e non piace alla maggior parte della popolazione ma al momento è l’unica alternativa green per un futuro più sostenibile.

Anche in vista del decreto europeo che vieterà la vendita di benzine con motori a diesel o a benzina a partire dal 2035, c’è la necessità di effettuare dei miglioramenti che riguardano proprio le automobili elettriche.

I motivi per cui l’elettrico non convince tanto sono numerosi ma al primo posto sicuramente abbiamo il costo proibitivo per la maggior parte delle famiglie italiane (un veicolo di piccola cilindrata costa circa 30.000 euro), e le scarse infrastrutture presenti in tutto il territorio italiano.

Le colonnine di ricarica infatti non sono tante e vi è una grossa disparità tra nord e sud. Il Governo sta puntando molto sul miglioramento di questo punto ma c’è ancora molto lavoro da fare per rendere l’elettrico accessibile a tutti.

Bonus colonnine, come richiederlo

A tal proposito il Governo ha stanziato dei fondi per istituire un bonus per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche.

Il bonus consiste in un aiuto nell’acquisto e l’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici per l’80% dell’intera somma che comunque non deve superare i 1.500 euro nel caso delle case indipendenti e 8.000 nel caso di condomini.

La domanda potrà essere inviata a partire dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2023 fino alle ore 12:00 del 2 novembre 2023, e sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si potrà trovare il link che porterà alla piattaforma informatica dedicata all’invio delle richieste.