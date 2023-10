Adori il calcio in tutte le sue forme? Non guardi soltanto la Serie A? Vorresti poter accedere alle partite della UEFA Champions League, della Europa conference League e della Europa League? Allora non puoi perdere il nuovo PASS SPORT offerto da NOW TV.

Il pass ti permetterà di avere l’opportunità di guardare lo sport come mai hai potuto fare prima d’ora. L’abbonamento comprende una copertura per le competizioni sportive di ogni tipo e l’accesso alle gare più prestigiose. Il costo è davvero molto esiguo: si parte dai soli 9,99€ al mese. Vediamo cosa include esattamente e perché dovreste sottoscrivere un abbonamento Now TV.

Il Pass Sport di NOW TV: i vantaggi

Attraverso il Pass Sport potrai vedere direttamente sulla tua tv le competizioni dei club più prestigiosi di tutta Europa, in lotta per la conquista della Coppa della UEFA Champions League. Le partite trasmesse saranno ben 121, sul totale di 137 della stagione. Avrai l’occasione di immergerti totalmente in questa sfida emozionante scoprendo i talenti delle squadre meno conosciute europee.

Potrai seguire ogni momento delle sfide, vivendo il dramma e l’azione che solo le gare sportive sanno offrire. Inoltre, accederai in esclusiva all’ultima arrivata, la UEFA Europa conference League, che si prospetta essere altamente entusiasmante. Se poi non vuoi perdere le partite della tua squadra del cuore italiana, il Pass Sport di NOW TV ti offre anche l’occasione di guardare la SERIE A TIM garantendoti 3 sfide su 10 per ogni giornata. I vantaggi però non sono ancora finiti. Poiché si tratta di sport in generale, la piattaforma ti darà l’opportunità di scoprire competizioni che non riguardano soltanto il calcio. Potrei infatti seguire il tennis, la Moto GP, il basket, la Formula 1 e tantissimi altri eventi.

Le soluzioni tra cui potrai scegliere sono:

Il Pass Sport annuo con un costo di 9,99€ al mese , scegliendo però di mantenere l’abbonamento per almeno 12 mesi;

con un costo , scegliendo però di mantenere l’abbonamento per almeno 12 mesi; Il Pass Sport standard a 14,99 € al mese ;

standard a ; La versione Premium, che ti costerà 19,99€ mensili e con cui avrai: l’opportunità di visualizzare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, la possibilità di accedere a all’on-demand senza pubblicità e, nel caso in cui avessi gli impianti audio, al Dolby Digital 5.1.

Scegli quello che fa per te e sottoscrivi l’abbonamento recandoti sul sito di Now TV.