Che Xiaomi stia lavorando alla propria vettura elettrica non è più un segreto ormai. Gli esperti di settore sono riusciti ad individuare il possibile numero di modello del veicolo che potrebbe essere MS11.

Tuttavia, uno degli ostacoli più grandi per il brand cinese non è la tecnologia dei veicoli elettrici ma sembra essere proprio la burocrazia. Xiaomi ha avviato le procedure per ottenere l’approvazione dal Governo Cinese per avviare la produzione.

In attesa dell’autorizzazione, il brand sta costituendo varie partnership per velocizzare lo sviluppo e testare le proprie soluzioni. Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi sarebbe in trattative con diversi produttori asiatici tra cui Brilliance Auto, Chery e Beijing Automotive Group.

Xiaomi sta valutando una serie di partner tra le principali case automobilistiche cinesi per il debutto della propria vettura elettrica

Al momento non si hanno informazioni certe su quale brand verrà scelto da colosso tecnologico e quali potrebbero essere i termini dell’accordo. Comunque, appare evidente la volontà di entrare nel settore automotive e presentare al più presto la propria vettura elettrica.

Grazie alla collaborazione con una casa automobilistica, Xiaomi potrebbe ricevere supporto nella realizzazione fisica della vettura in termini di linee di produzione ma non solo. Inoltre, la casa potrebbe fregiarsi di un partner tecnologico all’avanguardia e sfruttare in esclusiva alcune delle soluzioni create.

Il team di ingegneri schierato da Xiaomi sul progetto è molto nutrito e l’azienda ha pianificato di investire circa 10 miliardi di dollari per lo sviluppo della propria divisione automotive. Le previsioni più ottimistiche indicano un possibile annuncio già il prossimo anno, ma si tratta di voci non confermate.