Xiaomi si sta dimostrando estremamente attenta alle esigenze degli utenti, tra cui anche quella di aggiornamenti rapidi sui propri device. Ecco, quindi, che gli smartphone Xiaomi 13 Pro si stanno aggiornando ad Android 14 in Europa proprio in queste ore.

Il roll-out è partito nel vecchio continente e porta il nuovo sistema operativo del robottino verde sul flagship del produttore. Ma non è tutto, infatti, oltre all’OS di Google l’aggiornamento introduce anche la nuova interfaccia utente proprietaria MIUI 15.

Al momento, trattandosi di un rilascio graduale, non tutti i device riceveranno l’update immediatamente. Potrebbero passare alcuni giorni prima che la tanto attesa notifica di aggiornamento possa comparire sul proprio Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 Pro si aggiorna ad Android 14 e alla MIUI 15, il nuovo aggiornamento è già in fase di rilascio in Europa

Tuttavia, è solo questione di tempo prima che gli utenti possano iniziare a scoprire le novità di Android 14 e della MIUI 15. Il nuovo firmware è contraddistinto dal numero di versione del firmware 14.0.5.0.UMBEUXM. Inoltre, il download potrebbe richiedere del tempo, in quanto ha un peso complessivo di 5,5 GB.

Tra le principali novità di Android 14 possiamo segnalare una nuova gestione dei widget e della schermata di sblocco. Ci sono novità anche sul lato della sicurezza, pensate per garantire la protezione dei dati degli utenti sia online che offline. Inoltre, Google ha lavorato per migliorare le prestazioni e l’autonomia dei device per rendere sempre ottimale l’esperienza di utilizzo. Oltre alle novità legate alla nuova versione del sistema operativo del robottino, l’update include anche le patch di sicurezza di Android di settembre 2023.