Proprio in questi giorni NVIDIA ha annunciato una nuova interessante offerta per tutti gli appassionati dei giochi survival horror e di Remedy. Tutti i compratori che decideranno di acquistare una scheda video tra RTX 4070, 4070 Ti, 4080 e 4090 riceveranno una copia gratuita di Alan Wake 2. Questo vantaggiosissimo bundle è valido fino al 13 novembre ed è davvero imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi che attendono con ansia di vivere le nuove avventure dello scrittore più famoso del momento e cercavano anche un giusto incentivo per cambiare la propria scheda grafica.

NVIDIA regala Alan Wake 2

Alan Wake 2 è ambientato 13 anni dopo gli eventi del primo capitolo e rappresenta un’evoluzione emozionante della serie, introducendo anche un nuovo approccio al gameplay. Il gioco presenta un doppio protagonista e ha abbandonato l’approccio “action shooter” diventando un vero “survival horror”.

Il nuovo gioco, sviluppato dall’azienda Remedy Entertainment, è stato progettato per sfruttare pienamente le capacità delle GPU della serie RTX 4000. Queste schede video sono dotate di un particolare supporto per il ray tracing e DLSS 3.5 su computer, con lo scopo di garantire un’esperienza visiva davvero unica. Inoltre il framerate è davvero elevato ed offre una massima qualità visiva.

I giocatori, dunque, possono aspettarsi dettagli grafici davvero sensazionali, dettaglio fondamentale per immergersi completamente nelle atmosfere del gioco e vivere le avventure del protagonista come se fossero vissute in prima persona.

Inoltre, c’è una scelta per chi non è interessato all’acquisto di schede video. Sarà possibile ottenere Alan Wake due gratuitamente anche con l’acquisto di un notebook con GPU RTX 4070, 4080 o 4090.

Una volta effettuato l’acquisto basterà seguire le istruzioni sul sito NVIDIA per riuscire ad accaparrarsi il noto videogioco completamente gratis. Sul sito web inoltre è disponibile anche una lista con tutti i rivenditori che partecipano all’iniziativa.

Come abbiamo già detto la promozione ha una validità limitate; quindi, se siete interessati all’offerta vi consigliamo di non perdere altro tempo e approfittare subito della sensazionale offerta.