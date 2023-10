Xiaomi sembra intenzionata a rivoluzionare la propria storica interfaccia utente. Il produttore cinese utilizza da sempre l’interfaccia proprietaria MIUI basata su Android. L?ultima versione attualmente disponibile è la MIUI 14 basata su Android 14.

Tuttavia, il brand sta già pensando al futuro e, almeno per il mercato cinese, non ci sarà la MIUI 15. Stando a quanto svelato dal noto informatore Digital Chat Station, Xiaomi potrebbe presentare un nuovo sistema operativo.

Il possibile nome indicato dal leaker sarebbe MiOS, a conferma che le novità saranno sostanziose e non semplicemente legate all’interfaccia utente. Al momento non è possibile definire con esattezza i piani del produttore in quanto si tratta di segreti industriali ben custoditi.

Xiaomi potrebbe rivoluzionare il proprio ecosistema e non lanciare la MIUI 15 in Cina cambiando del tutto approccio con il nuovo MiOS

Secondo un altro informatore, Xiaomiui, da sempre molto attendo al panorama del produttore, le informazioni su MiOS sarebbero del tutto infondate e non veritiere. Il leaker ritiene che l’azienda stia regolarmente lavorando alla MIUI 15 che potrebbe essere annunciata nel corso del prossimo anno.

Purtroppo, al momento, non è possibile stabilire quale dei due informatori abbia le informazioni corrette. Tuttavia, non è da escludere che entrambi possano avere ragione. Infatti, Xiaomi potrebbe star sviluppando la MIUI 15 che arriverà a livello internazionale sui dispositivi del produttore. La User Interface arriverà su device come Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Redmi K60 Pro e Mix Fold 3 in quanto è già in fase di test.

In madrepatria, invece, l’interfaccia utente potrebbe subire un rebranding e prendere il nome di MiOS. Questo cambio di nome permetterà di rendere più riconoscibile l’ecosistema Xiaomi e tutti i device ad esso associato.