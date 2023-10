DAZN arriva con l’ennesima proposta che di certo non ci lascia indifferenti. La piattaforma ormai ha raggiunto dimensioni globali: presente in oltre 200 mercati è pronta ad investire in nuove funzionalità. DAZN segue sempre lo stesso procedimento, dopo aver introdotto una nuova funzione la testa in alcuni paesi “pilota” prima di rilasciarla a livello globale. Il suo nuovo servizio di PPV è stato lanciato prima in America, Canada e in alcuni paesi europei lo scorso agosto ed ora arriva finalmente anche in Italia. Oltre che nel nostro paese, il servizio sarà ora disponibile anche in Germania e in Giappone.

La proposta PPV di DAZN

La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo ha rilasciato una nuova funzionalità. La pay-per-view di DAZN, per il momento, è attiva per gli sport da combattimento e per tutti gli eventi di richiamo.

La PPV di DAZN consentirà a tutti i tifosi un accesso preferenziale ad una serie di eventi sportivi selezionati. Inizialmente, sarà possibile quindi partire con alcuni match di boxe, ma con il tempo il servizio verrà ampliato per creare un’esperienza di visione sempre più completa e flessibile.

Come funziona il servizio? Per accedere alla PPV basterà recarsi nell’area “Il mio Account” e da lì procedere all’acquisto dell’evento desiderato nella sezione “Servizi aggiuntivi”. Il servizio al momento è disponibile solo per chi ha già attivo un abbonamento a DAZN.

Il primo evento a cui gli utenti potranno accedere in PPV è l’incontro di box che si terrà alla AO Arena di Manchester, tra il pugile e youtuber inglese KSI contro Tommy Fury, pugile professionista. L’incontro è già sold-out all’Arena ed è in programma su DAZN per sabato 14 ottobre.

Con gli ultimi aggiornamenti DAZN sta dimostrando il suo costante impegno per fornire a tutti gli appassionati sportivi un prodotto sempre più completo e sempre migliore. Fruttando le nuove tecnologie la piattaforma aumenta la scelta e le possibilità per i suoi utenti. L’obiettivo di DAZN, secondo le parole del CTO di DAZN Group Sandeep Tiku, è quello di diventare il centro dell’intrattenimento sportivo. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha affermato che l’arrivo della pay-per-view anche in Italia rappresenta un’opportunità di grande valore. In questo modo anche i tifosi italiani potranno avvicinarsi sempre di più al mondo dello sport e agli eventi ad esso collegati.

La PPV è solo l’ultimo aggiornamento fornito e considerando come stanno andando le cose non è difficile intuire che non sarà l’ultimo.